Jenna Ortega, che presto sarà impegnata sul set irlandese della seconda stagione di Mercoledì, la popolare serie Netflix, sarà nei cinema a partire dal prossimo 6 settembre con Beetlejuice Beetlejuice, il film di Tim Burton sequel della sua leggendaria pellicola del 1988.

E di Beetlejuice Beetlejuice Jenna Ortega ha brevemente parlato nel corso di un’intervista concessa a Vanity Fair in cui ha confermato che nella pellicola interpreterà davvero la figlia di Lydia Deetz, il personaggio interpretato da Winona Ryder.

Non so quanto posso dire del film, ma sono la figlia di Lydia Deetz, questo posso dirlo. Lei è strana, ma in modo diverso e non nel modo in cui si potrebbe pensare, direi. La relazione tra Lydia e Astrid, il mio personaggio, è molto importante. Ed è anche molto bizzarra perché c’è molto da recuperare e c’è da mettere insieme i pezzi di ciò che è successo nella vita di Lydia da allora, il che è bello, penso, per chiunque ami il suo personaggio e sia eccitato al pensiero rivederla.