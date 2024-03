Durante una recente intervista al Jess Cagle Show per SiriusXM, Michael Keaton ha rivelato di avere già visto Beetlejuice Beetlejuice, il film di Tim Burton sequel della sua leggendaria pellicola del 1988.

L’attore non ha che parole di lodi per il lavoro del regista e per il film, che, vi ricordiamo, uscirà questo settembre.

L’ho visto da poco ed è davvero divertente! Lo rivedrò di nuovo dopo qualche ritocchino in sala di montaggio e posso dire con sicurezza che é davvero forte! Il primo era divertente e visivamente emozionante. Il sequel è tutto questo, ma con dei momenti davvero interessanti e commoventi qua e là. Non ero pronto a dire il vero. Il primo Beetlejuice l’avrò visto dall’inizio per bene solo una o due volte e non lo rivedevo da un sacco di tempo, così ho fatto un tuffo nel passato e me lo sono rivisto.

Beetlejuice Beetlejuice uscirà il 6 settembre 2024 distribuito dalla Warner Bros. Nel cast oltre a Michael Keaton ritroveremo anche Winona Ryder e Catherine O’Hara, insieme ai nuovi arrivati Justin Theroux e Jenna Ortega, che ha già collaborato insieme a Tim Burton per la serie tv di Mercoledì su Netflix.

Fonte: Variety

