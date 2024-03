Durante un’intervista al Jimmy Kimmel Live!, Michael Keaton è tornato a parlare di Beetlejuice Beetlejuice, il sequel diretto da Tim Burton della pellicola del 1988.

L’attore ha spiegato cos’è che tanto ama del personaggio e ha lasciato intendere che nel seguito ci sarà un flashback:

La cosa bella di interpretare Beetlejuice è che, avete presente la frase cliché: “Il mio personaggio non lo farebbe”? Ecco, con lui non vale. Lui farebbe di tutto, il che è bellissimo da interpretare. Tuttavia, per il secondo film, che è bellissimo, Tim mi ha proposto un’idea. Lo ammetto, gli ho detto: “Oh, ok. Non so, ma buona fortuna“. Perciò vedremo un po’ il suo passato, sarà una sorpresa per tutti.