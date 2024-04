Qualche ora fa, in Italia era notte fonda, si è tenuto il panel della Warner Bros alla CinemaCon di Las Vegas e, durante l’evento, è, agli esercenti americani, è stato presentato anche Beetlejuice Beetlejuice in presenza del regista Tim Burton, del protagonista Michael Keaton e di altri membri del cast come Monica Belluci, Willem Dafoe, Justin Theroux e Catherine O’Hara.

Rivolgendosi ai presenti dal palco, Michael Keaton si è così espresso su Beetlejuice Beetlejuice:

Onestamente, non credo che sia neanche più un segreto, ma Tim Burton ed io nel corso degli anni abbiamo spesso discusso l’idea di un sequel di Beetlejuice. Sono passati tre o cinque anni, ci chiedevamo “Che ne pensi?”. Alla fine ci siamo riusciti. Ma anche la sceneggiatura – è una cosa molto difficile da scrivere. Ma vi dirò una cosa, è davvero fo**utamente buono. Anzi, è grndioso.

Tim Burton aggiunge poi:

Ho cominciato a riflettere sul sequel nel senso che mi identificavo sempre con il personaggio di Lydia, essendo io stato il personaggio strano quando ero adolescente. Ho pensato “Che cosa è successo alla famiglia Deetz?”. Sono tre generazioni di donne Deetz. Ho usato l’esperienza di quando si invecchia. Mi sono davvero interessato a questo concetto. Sono stato fortunato a poter lavorare ancora con Catherine [O’Hara], Winona [Ryder] e Michael [Keaton] – è stata un’esperienza bellissima. Non poteva esserci un sequel senza Catherine.

Beetlejuice Beetlejuice, la sinossi e i dettagli

Beetlejuice è tornato!

Il visionario filmmaker nominato all’Oscar Tim Burton, e l’attore candidato all’Oscar Michael Keaton tornano a fare squadra per Beetlejuice Beetlejuice, l’atteso sequel del pluripremiato Beetlejuice – Spiritello porcello.

Keaton torna nel suo ruolo iconico accanto alla candidata all’Oscar Winona Ryder (Stranger Things, Piccole donne) nel ruolo di Lydia Deetz, e alla vincitrice di due Emmy Catherine O’Hara (Schitt’s Creek, La sposa cadavere) nel ruolo di Delia Deetz. Si aggiungono al cast le new entry Justin Theroux (Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi, The Leftovers), Monica Bellucci (Spectre, I film di Matrix), Arthur Conti (House of the Dragon) al suo debutto in un lungometraggio, la candidata agli Emmy Jenna Ortega (Mercoledì, Scream VI) nel ruolo della figlia di Lydia, Astrid, e il candidato all’Oscar Willem Dafoe (Povere Creature!, Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità).

Beetlejuice è tornato! Dopo un’inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la figlia adolescente e ribelle, Astrid, scopre il misterioso modellino della città in soffitta e il portale per l’Aldilà viene accidentalmente aperto. Con i problemi che stanno nascendo in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e il demone dispettoso torni nuovamente per scatenare il suo caos.

Burton dirige il film da una sceneggiatura di Alfred Gough & Miles Millar (Mercoledì), una storia di Gough & Millar e Seth Grahame-Smith (LEGO Batman – Il film) basata sui personaggi creati da Michael McDowell e Larry Wilson. I produttori del film sono Marc Toberoff, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tommy Harper e Tim Burton, con Sara Desmond, Katterli Frauenfelder, Gough, Millar, Brad Pitt, Larry Wilson, Laurence Senelick, Pete Chiappetta, Andrew Lary, Anthony Tittanegro, Grahame-Smith e David Katzenberg alla produzione esecutiva.

La squadra creativa di Burton che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia Haris Zambarloukos (Shark 2 – L’abisso, Assassinio sull’Orient Express) e diversi suoi collaboratori storici come lo scenografo Mark Scruton (Mercoledì), il montatore Jay Prychidny (Mercoledì), la costumista premio Oscar Colleen Atwood (Alice in Wonderland, Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street, Il mistero di Sleepy Hollow), il supervisore creativo degli effetti delle creature e del trucco speciale vincitore del Premio Oscar Neal Scanlan (Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street, Charlie e la fabbrica di cioccolato), il compositore Danny Elfman (Big Fish, The Nightmare Before Christmas, Batman), e il Premio Oscar per le acconciature e il trucco Christine Blundell (Topsy-Turvy Sotto-sopra).

