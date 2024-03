Tim Burton ha parlato con EW di Beetlejuice Beetlejuice, di cui a breve dovrebbe arrivare un primo trailer.

Il regista ha parlato del ritorno di Michael Keaton nei panni del protagonista definendola una “bizzarra esperienza extracorporea“. Ha poi spiegato che “è stato quasi spaventoso visto che all’inizio non era così interessato a rifarlo. È stato bellissimo vedere tutto il cast, ma lui, quasi come posseduto, è tornato istantaneamente in quel ruolo”.

Per anni Burton ha cercato la sceneggiatura più adatta: “Abbiamo parlato di così tante possibilità, all’inizio pensavamo a Beetlejuice e la casa stregata, Beetlejuice va a ovest. Le idee erano tante”.

Un altro problema era la disponibilità del cast, sempre più impegnato dopo l’uscita del primo film. “E poi” ha aggiunto Burton, “a nessuno veramente interessava”. Il regista ha ammesso che all’inizio (e ancora oggi, per certi versi) non capiva il successo del film, perciò non era motivato all’idea di portare avanti un’idea che non lo convinceva.

Alla fine, l’idea più convincente è stata concentrarsi sul personaggio di Lydia (Winona Ryder) e mostrare tre generazioni di donne Deetz, con la Delia di Catherine O’Hara e la Astrid di Jenna Ortega:

Mi identificavo così tanto con il personaggio di Lydia, ma poi dopo tanti anni, affronti quel viaggio in cui passi da adolescente fico ad adulto noioso. È stato questo a rendere la storia emozionante, a darle un fondamento. È ciò che mi ha convinto a lavorarci.

Burton ha spiegato che per alcuni degli effetti di Beetlejuice classici ha usato l’animazione stop-motion:

Serviva un ritorno alle origini, a quella qualità artigianale. Ha rinvigorito il mio amore per il cinema.

Quanto al titolo, Beetlejuice Beetlejuice:

Sono passati… quanto? Trentacinque anni. Beetlejuice 2 non mi sembrava giusto, non mi sembrava quel tipo di film. L’altro a cui avevo pensato, visto che uno dei miei film di Dracula preferiti è Dracula A.D. 1972 [1972: Dracula colpisce ancora!], è proprio Beetlejuice 2024 A.D., ma abbiamo preferito un bel titolo più semplice.

Beetlejuice Beetlejuice uscirà il 6 settembre 2024 distribuito dalla Warner Bros. Nel cast oltre a Michael Keaton ritroveremo anche Winona Ryder e Catherine O’Hara, insieme ai nuovi arrivati Justin Theroux e Jenna Ortega, che ha già collaborato insieme a Tim Burton per la serie tv di Mercoledì su Netflix.

