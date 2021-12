Vi abbiamo già parlato di comeabbia provato a tirarsi indietro dopo le critiche per il suo ruolo di Lucille Ball in, il film di Aaron Sorkin sulla lavorazione dicon Javier Bardem che approderà nei cinema statunitensi il 10 dicembre e poi su Prime Video a partire dal 21

In un’intervista con ET l’attrice ha poi parlato della difficoltà maggiore, la voce, ma ha ringraziato il regista per il suo contributo:

Quella [è stata la cosa più difficile], ma sono stata molto fortunata, perché Aaron Sorkin era così sicuro di ciò che aveva scritto e di ciò che stava facendo, era la storia che voleva raccontare.

Tra le altre difficoltà, come abbiamo già visto, anche il rapporto con il pubblico. L’attrice ha parlato del suo entusiasmo iniziale:

All’inizio non ero in ansia. Aaron Sorkin aveva scritto questa sceneggiatura che non riuscivo a smettere di leggere. Dicevo in giro: “Se avete modo di mettere le mani su quella sceneggiatura, fatelo”. Era bella quanto un romanzo ben scritto.