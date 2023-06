Bloody Disgusting riporta che ChampDog Films produrrà una versione horror de La bella addormentata nel bosco, dal titolo Sleeping Beauty’s Massacre. Le riprese partiranno questo agosto nel Regno Unito.

ITN Studios distribuerà il film, che sarà prodotto e diretto da Louisa Warren, a partire da una scemeggiatura di Jasmine Ebony Thomas. Ecco la sinossi:

La bella principessa Talia viene gettata in rovina dopo la misteriosa morte del padre. Vive con il principe Edison, di cui è innamorata ma che non può più sposare da quando ha perso il suo status. La regina Velma vuole il regno per sé e userà i suoi poteri oscuri e occulti per impadronirsene con ogni mezzo.

Velma getta Talia in un sonno profondo per non svegliarla mai più, finché un giorno non lo fa e la sua rete di bugie inizia a cadere intorno a lei. Ne seguirà un violento colpo di scena con morti cruente ed esplicite.