L’ Hollywood Reporter annuncia chetorneranno a collaborare ancora una volta per un film sull’ex dirigente della Nike Sonny Vaccaro.

Il progetto sarà prodotto da Amazon Studios e Skydance Sports, che sono in trattative finali mentre Affleck sarà regista, sceneggiatore, produttore e co-protagonista assieme a Damon che sarà sceneggiatore e produttore.

Damon interpreterà Vaccaro mentre Affleck sarà il co-fondatore della Nike Phil Knight. Il film ruoterà attorno alla storia dei tentativi di sponsorizzazione di Michael Jordan a metà degli anni ’80, un accordo che all’epoca sembrava impossibile ma che grazie a Vaccaro si realizzò diventando una delle collaborazioni più fruttuose e durature di sempre tra un brand e un atleta.

A quanto pare Jordan nel film sarà una figura mai accessibile, quasi mitica, e non apparirà sul grande schermo.

Il progetto segnerà la prima volta che Affleck dirigerà un film con l’amico e collega di vecchia data Damon. I due hanno vinto un Oscar per la sceneggiatura di Will Hunting – Genio ribelle e di recente hanno recitato insieme in The Last Duel, di Ridley Scott.