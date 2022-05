Benedict Cumberbatch: prima di Doctor Strange, la star aveva rifiutato il ruolo di un villain Marvel

Il casting dinei panni diè stato, con tutta probabilità, uno dei più azzeccati fra quelli fatti dai Marvel Studios.

L’attore, che è nei cinema con Doctor Strange nel multiverso della follia (LEGGI LA RECENSIONE) ha svelato, durante la promozione stampa della pellicola di Sam Raimi, che prima della parte dello Stregone Supremo, la divisione cinematografica della Casa delle Idee gli aveva già proposto “uno spazio” in un lungometraggio del franchise. Nello specifico si trattava del ruolo di Malekith, il villain di Thor: The Dark World poi interpretato da Christopher Eccleston.

Alla BBC Benedict Cumberbatch ha raccontato, in merito alla proposta ricevuta, di averla rifiutata in quanto non abbastanza “succosa”:

Il ruolo in Doctor Strange è avvenuto, è divertente da raccontare, in quanto idea mutata in seguito all’altra possibilità che avevo avuto per un altro personaggio dell’MCU, una parte più breve. Sono stato abbastanza audace da rispondere che “Sono davvero lusingato di questo invito a unirmi alla festa, ma preferirei resistere per qualcosa di più succoso”.

E, alla fine, la proposta per una parte più “succosa”, quella di Doctor Strange, è arrivata, anche se, per lo meno al principio, Benedict Cumberbatch spiega di essere rimasto un po’ spiazzato da alcuni aspetti del personaggio:

Non ho mai fatto davvero parte delle conversazioni fino a che il mio team non mi fece sapere che loro erano davvero interessati a me. Mi sono messo a leggere i fumetti e ho pensato “Accidenti!”. Era un po’ old school, un po’ misogino, molto radicato nella cultura anni ’70. Ho pensato che fosse un po’ banalotto, non lo capivo e non mi sembrava una parte degna di nota all’interno del Marvel Cinematic Universe. Poi però mi spiegarono che sarebbe stato un uomo di oggi, che sarebbe stato un personaggio attuale. E, come un uomo di oggi, avrebbe avuto alcune qualità, qualità che però lui, attribuisce a sé stesso con una certa arroganza.

Fonte: BBC su YouTube