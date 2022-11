Benedict Cumberbatch crede di aver avuto più popolarità con Sherlock che con Doctor Strange

In una recente intervista con The Talks, Benedict Cumberbatch ha messo a paragone due degli iconici personaggi che ha interpretato nel corso della sua carriera: Sherlock Holmes nella celebre serie BBC e Doctor Strange nei film dell’Universo Marvel.

L’attore ha spiegato che a dispetto delle proporzioni maggiori, quello di Sherlock è un fandom da non sottovalutare:

Non credo si possa dire che [Doctor Strange] abbia una cassa di risonanza maggiore di Sherlock. Credo che nel mio caso Sherlock abbia avuto un impatto maggiore perché parliamo di televisione, che è più democratica, più gente l’ha visto. L’impatto che ha avuto quella serie è straordinario, e sapevo che sarebbe stata una bomba pronta a esplodere non appena ho accettato un ruolo. Ma non sapevo quanto sarebbe stata grossa, siamo rimasti tutti sorpresi.

Ha poi parlato della difficoltà di recitare in una produzione colossale come quella Marvel:

Non è come a scuola di recitazione dove cerchi di toglierti degli strati per rivelare le tue verità. Cerchi di farlo, ma nel fugace momento che ti è concesso durante la lavorazione di un film gigantesco come Avengers, dove ad esempio può essere difficile catturare un momento di emozione in cinque minuti visto che poi bisogna badare alle cose più importanti attorno.