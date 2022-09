Berlin Nobody: Sadie Sink protagonista del thriller con Eric Bana e Sylvia Hoeks 

Deadline riporta in esclusiva che dopo la presentazione di The Whale di Darren Arnofosky a Venezia, Sadie Sink sarà accanto a Eric Bana e Sylvia Hoeks nel thriller Berlin Nobody, le cui riprese sono cominciate a Berlino.

La storia del film di Jordan Scott segue lo psicologo sociale Ben Monroe (Bana) che si trasferisce a Berlino per approfondire le sue ricerche sull’epidemia della mentalità da setta. Mentre si immerge nel mondo tedesco dei culti, la sua figlia adolescente ribelle, Mazzy (Sink), si trova coinvolta da un misterioso ragazzo del posto (Jonas Dassler).

Il film è ispirato al romanzo di Nicholas Hogg del 2015, Tokyo.