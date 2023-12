Secondo Deadline Amazon e MGM Studios produrranno Best of Enemies, spy thriller che avrà per protagonisti Bradley Cooper e Christian Bale.

Il lungometraggio sarà basato su Best of Enemies: The Last Great Spy Story of the Cold War, opera letteraria scritta da Eric Dezenhall e Gus Russo che segue la storia della inconsueta amicizia tra l’agente della CIA Jack Platt (Cooper) e l’agente del KGB Gennady Vasilenko (Bale) durante la Guerra Fredda. La coppia è stata coinvolta nella risoluzione di alcune delle più famose storie di spionaggio del 20° secolo, incluso lo sradicamento della talpa sovietica Robert Hanssen.

Eric Warren Singer e Charles Roven (American Hustle) si sono occupati della sceneggiatura.

