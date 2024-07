In un’intervista per The Ringer, Eddie Murphy ha ammesso che inizialmente era decisamente riluttante all’idea di indossare l’iconica giacca di Axel F a 30 anni di distanza per Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F (Beverly Hills Cop 4), disponibile ora su Netflix.

Ma un paragone decisamente calzante con Indiana Jones ha convinto l’attore che ricreare il look iconico di Axel era la via giusta.

“Inizialmente hanno cercato di convincermi a indossare gli stessi vestiti, perché io proprio non riuscivo ad accettarlo, mi chiedevo perché, cavolo, dovevo indossare le stesse cose che indossavo 30 anni fa” ha commentato. “Dalle scarpe ai capelli che volevano fatti in un certo modo, acconciati in stile afro come li avevo allora“.

Ha poi aggiunto:

Dicevo: “Andiamo! Che cavolo di problemi avete? Non ho intenzione di farlo”. Ma mi hanno preso da parte e mi hanno fatto ragionare e mi hanno convinto con qualche bella parola. Mi hanno detto che il look di questo personaggio era parte di ciò che era. Axel Foley deve avere la sua giacca, come Indiana Jones deve avere il suo cappello. Beh, messa così, ho dovuto accettare. E ha funzionato.

Diretto da Mark Molloy, il film è stato scritto da Will Beall con Tom Gormican e Kevin Etten ed è disponibile su Netflix dal 3 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Seguiteci anche su TikTok!

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate