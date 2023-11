Come noto, Eddie Murphy tornerà nei panni di Axel Foley in Beverly Hills Cop 4, nuovo capitolo della popolare saga nata negli anni ’80 con Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills diretto da Martin Brest.

Empire oggi ha pubblicato la prima foto ufficiale in cui vediamo l’attore in azione sul set, come potete vedere a seguire.

“Ogni volta che mette piede sul set, non sai mai cosa aspettarti” ha commentato il produttore Jerry Bruckheimer. “È sempre così geniale, ogni volta che [Eddie Murphy] è sul set, ti riporta indietro agli anni ’80“.

La pellicola sarà distribuita su Netflix, ma non è chiaro se farà anche una tappa al cinema.

In Beverly Hills Cop 4 Eddie Murphy torna nei panni di Axel Foley. Paul Reiser e Bronson Pinchot tornano rispettivamente a interpretare Jeffrey Friedman e Serge. Nel cast anche Taylour Paige, Joseph Gordon-Levitt e Kevin Bacon.

Cosa ne pensate e quanto attendete Beverly Hills Cop 4? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

