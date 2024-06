Fra pochi giorni ritroveremo Eddie Murphy di ritorno in Beverly Hills cop 4 (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F), il quarto capitolo della popolare saga in arrivo in streaming esclusivo su Netflix.

Il precedente film del franchise, Beverly Hills Cop 3, è arrivato nei cinema ben trent’anni fa e, nonostante tentativi su tentativi, solo di recente si è giunti alla realizzazione della nuova pellicola.

Intervistato da ScreenRant, Eddie Murphy ha potuto spiegare perché ci sia voluto così tanto tempo per arrivare, finalmente, a Beverly Hills cop 4:

Il motivo per cui il film non si è concretizzato per anni e anni è che, in tutte le sceneggiature che ho letto, non c’era alcuna evoluzione del personaggio. Erano tutte solo un ripetersi di: “Axel è tornato ed è impegnato in una nuova missione”. Erano solo giustificate da “Ok, ora è successo questo”. Erano generiche e superficiali. “Succede questo, poi succede quello, poi questo, poi quello”. E non funzionava niente.

Poi, una volta aggiunto l’elemento di Axel che era sposato e non sta più con sua moglie, e hanno una figlia da cui lui si è allontanato perché è ancora alle prese con questo lavoro mentre tutti i suoi contemporanei stanno lasciando… Tutto ciò che ha è il suo lavoro e questa relazione orribile. E il motivo per cui Axel è tornato a Beverly Hills, in superficie, è per questioni di “poliziotti e ladri”, ma dietro le quinte lo fa davvero per riconciliarsi con sua figlia e tutto il resto. Una volta aggiunto quell’elemento, allora avevamo un film.