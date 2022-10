Beverly Hills Cop 4: Joseph Gordon-Levitt è entusiasta di poter lavorare con Eddie Murphy

Intervistato da Collider Joseph Gordon-Levitt ha avuto modo di parlare con entusiasmo dell’opportunità di lavorare al fianco di Eddie Murphy in Beverly Hills Cop 4, progetto attualmente in fase di riprese.

Ecco le parole dell’attore:

Ricordo che la prima cosa imparata al pianoforte fu il tema musicale, Axel F. Ho un fratello maggiore e ricordo che amava Eddie Murphy e adorava Beverly Hills Cop, così come Delirious, Raw e i suoi sketch del SNL. Si tratta di qualcosa della prima infanzia, una di quelle affinità radicate in profondità. L’opportunità di essere in un film di Beverly Hills Cop… che siamo girando ora, mi offre di uscire con Eddie Murphy e parlare di film, musica di stand up, è fantastico. Un vero piacere.

In Beverly Hills Cop 4 Eddie Murphy tornerà nei panni di Axel Foley. Paul Reiser e Bronson Pinchot torneranno rispettivamente a interpretare Jeffrey Friedman e Serge. Di recente abbiamo appreso che anche Taylour Paige, Joseph Gordon-Levitt e Kevin Bacon faranno parte del cast.

Beverly Hills Cop 4, ricordiamo, non sarà prodotto dalla Paramount e non uscirà al cinema visto che il marchio è passato a Netflix che collaborerà con lo storico produttore della saga, Jerry Bruckheimer, per questa pellicola destinata alla distribuzione in streaming.

