Screenrant ha intervistato alcuni dei protagonisti di Beverly Hills Cop 4 (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F), il quarto capitolo della popolare saga in arrivo in streaming su Netflix.

Si tratta di Joseph Gordon-Levitt, che interpreta un poliziotto chiamato Bobby Abbot, e di Kevin Bacon, scelto per interpretare l’antagonista della storia, come potete leggere negli estratti a seguire:

Gordon-Levitt: Bobby Abbott… mi piace pensare a lui come a un nuovo tipo di poliziotto eroico, non è il solito: “Chi devo picchiare per salvare la situazione?“. È empatico, ha un’intelligenza emotiva che gli permette di capire cosa pensano gli altri.

Perciò se è in compagnia di Axel Foley, e Axel prova a usare i suoi tipici trucchi, Bobby lo capisce. È un compagno formidabile e mi piace. È una delle cose più belle del film: ci sono alcuni luoghi comuni, ma a volte vengono un po’ stravolti.

Bacon: Questa volta il cattivo è un poliziotto di Beverly Hills, che nutre risentimento per la sua situazione attuale. Si è convinto di non aver avuto quello che gli spetta, quindi vuole risolverla e riscuotere i soldi. Farà di tutto per raggiungere il suo scopo.