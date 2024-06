Nel cast di Beverly Hills cop 4 (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F) troveremo alcuni volti noti della saga come quello di Judge Reinhold, storico interprete di Billy Rosewood.

A margine della premiere del film a Los Angeles, proprio Reinhold ha potuto parlare sia del film che di una tradizione che lo lega a Eddie Murphy: dei viaggi annuali per delle battute di caccia alle anatre.

Volevamo usare il primo film come modello, essere così fortunati da raggiungere quel livello, è questo che cercavamo. La notte in cui tutti e tre ci trovavamo nell’auto non contrassegnata [nel nuovo film] è stata la prima volta che ci vedevamo insieme dopo anni. Eravamo a due isolati dalla location originale in centro, quella del 1984, e la chimica tra noi tre era semplicemente incredibile. È come se avessimo ripreso da dove ci eravamo lasciati.