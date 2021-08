È grazie a un articolo pubblicato da Deadline relativo alle 23 pellicole che riceveranno una serie di corposi sgravi fiscali garantiti dallo stato della California che possiamo apprendere che le riprese disarebbero, sostanzialmente, imminenti.

Il popolare magazine di cinema, spiega che il film prodotto da Netflix, dove ritroveremo Eddie Murphy nei panni di Axel Foley, sì è aggiudicato ben 15.8 milioni di dollari di tax credit a fronte di un indotto economico generato in California dalla lavorazione della pellicola di circa 78 milioni di dollari. È lecito presupporre che la lavorazione del lungometraggio partirà – più o meno – a breve.

La notizia del passaggio di Beverly Hills Cop 4 dalle mani della Paramount in quelle di Netflix, risale al novembre del 2019. In base all’accordo fra le parti, non si tratterà di una pellicola che verrà prodotta dalla major e poi acquistata dal colosso dello streaming, ma di una vera e propria “concessione della licenza”. Sarà direttamente Netflix a produrre il film quando la sceneggiatura sarà pronta e tutto pronto a partire.

Lo scorso marzo, in occasione della promozione stampa de Il principe cerca figlio (eccola su YouTube), Eddie Murphy ha potuto rilasciare un breve aggiornamento su Beverly Hills Cop 4.

Ecco cos’aveva svelato, in quell’occasione, la star:

Sono ormai quindici anni che cercano di fare un nuovo Beverly Hills Cop. Ora come ora è in mano a Netflix, stanno cercando di sviluppare la sceneggiatura. In teoria, è quello che dovrei fare come prossimo lavoro, ma non farò niente fino a che non avremo la sceneggiatura giusta.

Il film sarà diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, già registi del terzo capitolo di Bad Boys.

Cosa ne pensate e quanto attendete questo quarto capitolo della saga inaugurata nel 1984 con il film di Martin Brest prodotto da Jerry Bruckheimer e Don Simpson? Ditecelo qua sotto!