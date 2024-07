È da oggi disponibile su Netflix Beverly Hills Cop 4 (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F), il quarto capitolo della popolare saga con Eddie Murphy prodotta da Jerry Bruckheimer e, a quanto pare, il colosso dello streaming avrebbe speso un quantitativo non indifferente di dollari per dare vita al film.

Ricordiamo infatti che, pur essendo storicamente una IP della Paramount, questo quarto Beverly Hills Cop 4 è stato “ceduto” in toto a Netflix che ne ha anche curato la produzione (non è stato quindi prodotto dalla Paramount e acquistato poi dalla compagnia di Los Gatos).

Secondo un report pubblicato da Deadline (e segnalato da Screen Rant), il budget del film sarebbe superiore ai 150 milioni di dollari. Chiaramente, considerato che la pellicola non avrà una distribuzione nelle sale, buona parte della spesa sarà di sicuro andata per gli ingaggi upfront delle varie star coinvolte, a partire da Eddie Murphy, che, non potendo contare sui residuali, hanno sicuramente ricevuto delle paghe più alte di quelle che avrebbero percepito per un lungometraggio con un’uscita cinematografica standard a cui poi sarebbero seguite quelle home video, streaming e televisive.

Diretto da Mark Molloy, il film è stato scritto da Will Beall con Tom Gormican e Kevin Etten.

