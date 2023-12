Beverly Hills Cop: Axel F uscirà su Netflix nel 2024, con Eddie Murphy sempre nel ruolo del protagonista.

Il produttore del film, Jerry Bruckheimer, racconta quello che ama di più dell’attore:

Alcuni dei momenti più divertenti in Axel F sono quando Eddie improvvisa. Per quello che mi riguarda, una gran parte del mio lavoro è stata creare il giusto ambiente e scegliere le persone giuste da affiancare a Eddie per permettergli di fare quello che sa fare meglio.