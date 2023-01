Beverly Hills Cop 4: Eddie Murphy svela cosa lo ha convinto a tornare nei panni di Axel Foley

Eddie Murphy tornerà nei panni di Axel Foley in Beverly Hills Cop 4, nuovo capitolo della popolare saga nata negli anni ottanta, nel 1984 per la precisione, con Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills diretto da Martin Brest.

Questa nuova iterazione arriverà in streaming su Netflix: la compagnia ha difatti “affittato” il marchio dalla Paramount e, proprio per questo motivo, non si tratterà di un lungometraggio prodotto da terzi e acquistato, in esclusiva, dal colosso dello streaming, bensì di un film confezionato in tutto e per tutto dall’azienda di Los Gatos.

Beverly Hills Cop 4 arriverà a qualche decina di anni di distanza dall’ultimo episodio, il terzo diretto da John Landis e datato 1994. Eddie Murphy ha recentemente spiegato cosa lo abbia portato ad accettare d’interpretare ancora una volta, a 60 anni e passa suonati, Axel Foley:

Jerry Bruckheimer, il produttore originale. Quando è stato coinvolto e ha cominciato a sviluppare la sceneggiatura… lui sa come deve essere Beverly Hills Cop. Quando lui è salito ha bordo del progetto è stato il momento in cui tutto ha davvero preso forma per me. Ci abbiamo provato per anni e anni, qualcosa tipo 10, 12 anni, avrò letto cinque o sei sceneggiature differenti e non erano mai quelle giuste. Lo studio spingeva per farlo, ma io non ero d’accordo perché mancava sempre qualcosa. Poi arriva Jerry Bruckheimer, che sa il fatto suo, e tutto comincia ad avere senso. Ha fatto Top Gun: Maverick, Bad Boys è una cosa sua. L’avere a disposizione lo stesso cervello dietro Beverly Hills Cop ci ha permesso di avere tutti i pezzi necessari e di disporli nella maniera adeguata al fare un gran film. Non vedo davvero l’ora che il pubblico possa vederlo.

In Beverly Hills Cop 4 Eddie Murphy tornerà nei panni di Axel Foley. Paul Reiser e Bronson Pinchot torneranno rispettivamente a interpretare Jeffrey Friedman e Serge. Nel cast anche Taylour Paige, Joseph Gordon-Levitt e Kevin Bacon.

La pellicola sarà distribuita su Netflix, ma non è chiaro se farà anche una tappa al cinema.

Cosa ne pensate e quanto attendete Beverly Hills Cop 4? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Collider via ComicBook