Il regista di Beverly Hills Cop 4 (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F) Mark Molloy ha rilasciato un’intervista all’Hollywood Reporter in cui ha spiegato, fra le altre cose, perché ha sempre risposto “No” alle proposte che il leggendario produttore Jerry Bruckheimer gli ha fatto, negli anni, in merito a delle collaborazioni professionali. Una posizione, la sua, che è poi cambiata quando è arrivata la sceneggiatura di quello che sarebbe poi diventato Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F.

Racconta il filmmaker:

Un giorno il mio agente mi chiama dicendo: “Jerry Bruckheimer vuole parlare con te al telefono”. E io risposi: “Anche io voglio parlare al telefono con Jerry Bruckheimer”. E poi Jerry mi dice che gli sarebbe piaciuto fare un film insieme. Mi mandò parecchi copioni, e in realtà dissi no a tutti. Semplicemente non sembravano adatti a me, ma poi mi mandò Beverly Hills Cop: Axel F. e dopo 20 pagine, dissi: “Oh, ci sto. Amo questo film”.

Molloy affronta poi il tema dell’effetto nostalgia, che lui ha abbracciato pienamente e con convinzione:

Poi, tornando all’esperienza della lettura del copione:

Quando ho letto il copione, aveva davvero il DNA di un film di Beverly Hills Cop incorporato, ed era davvero sicuro di ciò che voleva essere. Ma mentre lo leggevo, volevo tornare alle origini e portarlo in vita come una commedia d’azione degli anni ’80. La mia grande idea era: “Amo davvero i primi due film. Sono ispirato non solo da quei film specifici, ma anche da quell’era di cinema che voglio portare nel mondo moderno”.

L’altra grande cosa che ho davvero amato del copione – e che faceva anche parte della mia idea per il film – era vedere un lato completamente diverso del personaggio di Axel. Sono passati 40 anni dal primo film, c’è tutta questa corrente emotiva nel film che ci mostra un lato diverso del personaggio. Quindi mi piaceva molto la prospettiva di poter far evolvere il franchise con Axel F. Stai ancora dando alla gente quello che vuole, ma la sorprendi anche con qualcosa che non si aspettava.