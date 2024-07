In Beverly Hills Cop 4 (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F), ora disponibile su Netflix, su un campo da golf compare in un cameo Christopher McDonald, noto per il ruolo dell’arrogante golfista Shooter McGavin in Un tipo imprevedibile (Happy Gilmore in originale). Al momento, proprio lo streamer sta sviluppando un sequel della commedia sportiva con Adam Sandler: così, in un’intervista con THR, a Mark Molloy, regista di Beverly Hills Cop 4, è stato chiesto se la presenza dell’attore è in qualche modo collegata al progetto del seguito.

Ecco la sua risposta:

Non avevo idea che stessero realizzando Un tipo imprevedibile 2. Stavo parlando con Mary Vernieu, la nostra direttrice del casting, del ruolo del golfista che sapevamo di avere, e ho detto: “Mi piacerebbe un grande cameo“. Così abbiamo iniziato a parlarne, e poi ci siamo detti: “Christopher McDonald!? Sarebbe fantastico“. E i fan lo adorano. Ho sentito la reazione della gente quando vede Chris sullo schermo, ed è un cameo davvero divertente. Quindi non c’è una storia più grande dietro, a parte la mia voglia di divertirmi un po’.

Un tipo imprevedibile racconta la storia di Happy Gilmore, un uomo che cerca di diventare un giocatore di golf professionista pur non avendo il talento necessario. Quando scopre però che sua nonna ha un debito di 270.000 dollari, Gilmore dimostrerà la sua abilità. Nel sequel, annunciato lo scorso maggio, tornerà Adam Sandler.

Beverly Hills Cop 4 è stato scritto da Will Beall con Tom Gormican e Kevin Etten. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vi è piaciuto il cameo di Christopher McDonald in Beverly Hills Cop 4?

