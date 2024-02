Nel primo Beverly Hills Cop, uscito nel 1984, compare anche Jonathan Banks, futuro Mike Ehrmantraut nelle serie Breaking Bad e Better Call Saul. L’attore non ha poi preso parte ai due sequel e, in una recente intervista con ScreenRant, ha rivelato di non averli mai visti.

Ecco le sue parole:

Non ho mai visto il 2, non ho mai visto Beverly Hills Cop 2, non ho mai visto Beverly Hills Cop 3. Martin Brest ha diretto un ottimo film con il primo Beverly Hills Cop. Sono morto e per me è finita lì. E sapevo che [il 3 era brutto]. Potremmo parlare di tutti questi remake che fanno, e vi dico che qualcuno deve – vi do un’idea, Uomini che odiano le donne, chi ha tirato fuori quel libro per farne un film? Sì, è un libro meraviglioso, ma penso che probabilmente ci siano molte perle là fuori che non sono state scoperte, ed è più facile fare Superman 32.

Vi ricordiamo il quarto capitolo della saga con Eddie Murphy arriverà su Netflix il prossimo 3 luglio. In quest’articolo trovate il teaser trailer, di seguito vi riportiamo la sinossi:

Il detective Axel Foley (Eddie Murphy) torna a pattugliare le strade di Beverly Hills. Dopo che la vita di sua figlia è minacciata, lei (Taylour Paige) e Foley fanno squadra con un nuovo partner (Joseph Gordon-Levitt) e i vecchi amici Billy Rosewood (Judge Reinhold) e John Taggart (John Ashton) per svelare un complotto.

Cosa ne pensate delle parole di Jonathan Banks sui sequel di Beverly Hills Cop? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: ScreenRant

