In Beverly Hills Cop 4 (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F), ora disponibile su Netflix, fanno ritorno, oltre al protagonista Eddie Murphy, anche altri volti storici della saga, come Judge Reinhold, interprete del detective Billy Rosewood. In un’intervista con CB, quest’ultimo ha raccontato un aneddoto sul suo incontro con Eddie Murphy per il primo film, uscito nel 1984:

Il modo più strano in cui ci siamo conosciuti è stato in uno strip club nel primo film. Era il nostro primo giorno di lavoro e ci siamo ritrovati insieme a questo tavolino con delle birre e delle donne nude intorno a noi. Ci siamo conosciuti in quel contesto, trovandoci lì per caso. Per quanto fosse imbarazzante, ha funzionato. La chimica ha iniziato a crescere e abbiamo trovato la nostra strada l’uno con l’altro.

FONTE: CB

