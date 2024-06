A margine della premiere di Beverly Hills cop 4 (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F), Judge Reinhold, storico interprete di Billy Rosewood nella saga, ha ricordato di quando, per il primo film del 1984 venne ingaggiato addirittura prima di Eddie Murphy.

Spiega l’attore:

Il film non era una commedia quando abbiamo iniziato, era un film d’azione per Sylvester Stallone. Sono stato scelto, poi Stallone ha abbandonato per fare Cobra, quindi mi sono ritrovato in un film senza star, poi è arrivato Eddie. Ma non era una commedia, non lo era. Eddie se la cavava benissimo improvvisando, non era un problema per lui, ma per noi era snervante.

Fu lo sceneggiatore Sam Simon, che in seguito divenne showrunner di diversi centinaia di episodi de I Simpson per Fox, a inserire elementi di commedia quando venne chiamato a dare una rinfrescata alla sceneggiatura. Inoltre, il regista Martin Brest diede a Judge Reinhold e John Ashton, che interpretava il suo rigido partner, il Detective John Taggart, carta bianca in materia d’improvvisazione, in modo tale da tenere il passo di Eddie Murphy. Cosa che si tradusse in un mucchio di girato:

Abbiamo girato parecchia pellicola, ed era davvero costoso allora!

Diretto da Mark Molloy, il film è stato scritto da Will Beall con Tom Gormican e Kevin Etten.

