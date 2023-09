A ottobre sarà disponibile una nuova edizione rimasterizzata in 4K di Biancaneve e i sette nani (Snow White and the Seven Dwarfs), il film d’animazione del 1937 diretto da David Hand.

Qua sotto potete vedere le cover (sia italiana che americana) dell’edizione:

La nuova versione, ottenuta da una scansione dei negativi originali, sarà in commercio negli Stati Uniti a partire dal 10 ottobre, come riportato da Variety. La supervisione è avvenuta a cura di Eric Goldberg e Michael Giaimo, la mente creativa che ha lavorato a film come Frozen, Frozen 2, Wish e Pocahontas.

FONTI: Amazon, ComicBook.com

