Ginnifer Goodwin, che ha interpretato Biancaneve nella serie di ABC C’era una volta, disponibile su Disney+, è stata invitata da TMZ a commentare il nuovo film di Biancaneve con Rachel Zegler.

“Non so dire come sarà” ha commentato l’attrice. “Ma penso che la Disney abbia dimostrato di sapere quello che fa generalmente“.

Ha inoltre parlato dell’assenza del Principe Azzurro, visto che in base a quanto trapelato, l’attore scelto come co-protagonista maschile non avrà quel ruolo.

“Sono la persona sbagliata a cui chiederlo perché sono sposata con il mio Principe Azzurro, quindi io sono a favore del principe” ha detto l’attrice, che è sposata con Josh Dallas, che in C’era una volta ha interpretato proprio il Principe Azzurro. “Ma Hollywood sa meglio di me come si fanno i film“.

L’uscita di Biancaneve inizialmente prevista per il 22 marzo 2024, ma poi è stata rimandata al 21 marzo 2025.

Nel film Gal Gadot sarà la strega cattiva, mentre Andrew Burnap avrà un ruolo centrale e inedito che non sarà né quello del principe né quello del cacciatore.

Cosa ne pensate e quanto attendete Biancaneve? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

