Durante una chiacchierata con Collider, Rachel Zegler ha parlato del nuovo film Disney dedicato a Biancaneve che arriverà nel 2025.

L’attrice ha parlato nello specifico delle differenze con lo storico film d’animazione:

Una cosa che è emersa è che Biancaneve troverà una leader dentro sé stessa, un aspetto che gli sceneggiatori hanno voluto e che mi ha reso felice. Troverà questo suo lato nel corso del film e grazie alle persone che la amano e che le dimostrano affetto. Io e Marc Webb ci siamo detti che è come se aprisse il suo terzo occhio. Ci sono un paio di scene in cui parla come se avesse molti più anni di quanti ne ha, che è una cosa che riguarda anche me, visto che me lo dicono da tutta la vita. Perciò apportare queste caratteristiche a un personaggio che amo così profondamente e con cui ho passato così tanto tempo è splendido, non vedo l’ora di mostrarla alle persone.