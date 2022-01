Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato le critiche dirivolte al nuovo film live-action suprodotto dalla Disney e diretto da Marc Webb.

L’attore del Trono di spade aveva criticato la produzione (senza rivolgersi direttamente al colosso) durante il podcast WTF di Marc Maron a causa della visione “retrograda” nei confronti dei nani proposta dalla fiaba originale:

Da un lato fate i progressisti, dall’altro continuate a raccontare quella storia dannatamente retrograda su sette nani che vivono in una caverna tutti insieme… ma che cacchio state facendo, ragazzi? Non ho fatto abbastanza per la nostra causa?

La risposta della Disney, che vi riportiamo a seguire, non si è fatta attendere:

Per evitare di rafforzare gli stereotipi del film d’animazione originale, abbiamo scelto un approccio diverso con questi sette personaggi e abbiamo avuto come consulenti dei membri della comunità dei nani. Siamo propensi a condividere di più non appena il film entrerà in produzione dopo un lungo periodo di sviluppo.

The Wrap aiuta a fare luce sull’approccio diverso preso dallo studio:

Al posto dei nani, la Disney colmerà quel vuoto con un gruppo di “creature magiche” stando alle griglie del casting viste da The Wrap. Al momento stanno cercando degli attori che possano prestare la voce a queste creature. Non è chiaro se avranno lo stesso ruolo dei nani, andando in miniera in cerca di gioielli, e se saranno chiamati Pisolo, Brontolo e Mammolo, ma quel che è certo è che queste creature saranno al posto dei nani.

Le riprese del nuovo film inizieranno quest’anno.

Rachel Zegler sarà la protagonista, Gal Gadot la strega cattiva, Andrew Burnap avrà un ruolo centrale e inedito che non sarà né quello del principe né quello del cacciatore. Al posto dei nani ci saranno delle creature magiche parlanti, da qui la decisione di non chiamare il film Biancaneve e i sette nani.