In occasione di un’ospitata al Fan Expo di Denver, Marin Klebba ha svelato il suo ruolo nel nuovo film Disney dedicato a Biancaneve.

L’attore, noto tra i tanti film per il suo ruolo in Pirati dei Caraibi, ha annunciato che interpreterà Brontolo.

Ricordiamo che in seguito a una controversia risalenti a diversi mesi fa, la Disney ha confermato che al posto dei nani nel film ci saranno delle “creature magiche parlanti”. Al momento non è chiaro quali altri attori interpreteranno le creature in questione che a quanto pare saranno comunque chiamate come i nani del film d’animazione.

Il film sarà un musical con nuove canzoni e una storia più ampia e sviluppata rispetto all’originale. A scrivere le canzoni Benj Pasek e Justin Paul, autori delle canzoni di La La Land e The Greatest Showman.

