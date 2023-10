The Daily Wire ha annunciato che produrrà una versione live-action di Biancaneve con protagonista l’opinionista e youtuber conservatrice Brett Cooper, e oggi ne ha svelato il trailer.

Il film si chiamerà Biancaneve e la regina cattiva e dovrebbe uscire nel 2024.

Jeremy Boreing, co-fondatore di The Daily Wire ha annunciato il progetto scagliandosi contro la versione live action di Biancaneve in lavorazione presso la Disney, con Rachel Zegler come protagonista affiancata da “sette creature magiche”:

Invece di raccontare storie di verità senza tempo, quello di cui le antiche fiabe parlavano, la nuova Biancaneve Disney è una scusa per il loro passato e sottoporrà i bambini alle popolari ma distruttive bugie dei nostri tempi. […] Sebbene la Disney usi ancora il nome di Walt, ha abbandonato da tempo le sue origini. Ci sono voluti cento anni per costruire la Disney. Noi sappiamo di non essere ciò che loro sono diventati, ma speriamo col tempo di diventare ciò che loro erano: un piccolo studio con grandi idee e il coraggio di inseguirle.

Continua raccontando come sarà la loro versione:

È una storia su una principessa e un principe, sulla bellezza e la vanità, sull’amore e il suo potere di svegliarci dalla morte.

Potete vedere il teaser qui sotto:

Announcing Bentkey's first live-action feature film: Snow White and the Evil Queen starring @imbrettcooper pic.twitter.com/HpYoskemAG — Daily Wire (@realDailyWire) October 16, 2023

L’anno prossimo si prospetta quindi una futura lotta tra Biancanev(i) conservatrici e disneyane…

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate