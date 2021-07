LEGGI ANCHE – Biancaneve: Rachel Zegler sarà la protagonista del nuovo film Disney

Come sappiamoè stata scelta per vestire i panni diin un nuovo adattamento in live-action per la Disney.

Ebbene la stessa attrice ha avuto modo di avere un incontro abbastanza ravvicinato con la classica Principessa Disney al Magic Kingdom del Walt Disney World Resort, come confermato anche da un video pubblicato in rete dalla stessa Zegler: “Dovevo andare direttamente alla fonte”.

Potete vedere il video qua sotto:

had to go straight to the source pic.twitter.com/5xf7MUCpXO — rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) July 10, 2021

A occuparsi dello script troviamo Erin Cressida Wilson, autrice della sceneggiatura dell’adattamento della Ragazza del Treno.

Rachel Zegler, che presto vedremo in West Side Story di Steven Spielberg e tra un paio d’anni in Shazam – Fury of the Gods, sarà la protagonista.

Il film sarà un musical con nuove canzoni e una storia più ampia e sviluppata rispetto all’originale. A scrivere le canzoni Benj Pasek e Justin Paul, autori delle canzoni di La La Land. Alla produzione Marc Platt, di recente al lavoro su Il ritorno di Mary Poppins.

Come noto, dopo il classico animato del 1937 sono stati diversi gli altri adattamenti cinematografici della fiaba dei Fratelli Grimm, tra cui Biancaneve e Biancaneve e il Cacciatore.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Instidethe magic.net