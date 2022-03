, l’adattamento in versione live-action per il grande schermo del classico d’animazione del 1937 con protagoniste, è purtroppo partito con il piede sbagliato. Come segnala il Sun , infatti, nella giornata di ieri durante la costruzione di un set è divampato un incendio in quello che è noto come David Attenborough stage ai Pinewood Studios.

Come raccontato da una fonte del Sun:

Un set fatto di legno e alberi era in fase di costruzione. A quanto pare un pezzo di set ha preso fuoco e si è sparso ovunque. Alcuni componenti della troupe erano scossi, ma non c’è stato nessun ferito.

Nel video diffuso dal giornale si sente qualcuno urlare: “Un albero ha preso fuoco, non so come!”.

Per il momento non è chiaro che impatto l’incendio avrà sulla produzione, ma il Sun sostiene che le fiamme sarebbero divampate proprio accanto alla case dei Sette Nani (che in questa nuova versione saranno creature magiche).

Fire breaks out on the set of live action Snow White. Everyone is okay! 🙏🏽 Full story here: https://t.co/EQ6Hq3f03w pic.twitter.com/LDXdqbF5PO — Mario ˣ🧜🏽‍♀️ (@mmdisney200) March 16, 2022

Il film sarà un musical con nuove canzoni e una storia più ampia e sviluppata rispetto all’originale. A scrivere le canzoni Benj Pasek e Justin Paul, autori delle canzoni di La La Land e The Greatest Showman. Alla produzione Marc Platt, di recente al lavoro su Il ritorno di Mary Poppins.