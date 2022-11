Big Hero 6: Don Hall sulla possibilità di realizzare un sequel

Nel 2014 Don Hall ha co-diretto il film animato Disney Big Hero 6. Ora il regsta sta per approdare al cinema con il nuovo film animato della Casa di Topolino, ovvero Strange World.

Ma tornando a Big Hero 6, il film non ha mai generato un vero e proprio sequel cinematografico, ma solamente una sorta di “sequel spirituale” con una serie animata chiamata Baymax su Disney+. Vedremo mai quindi un sequel ufficiale del film?

ComicBook.com ha posto il quesito direttamente al regista, che ha così risposto:

No, no. Ho avuto le mani completamente occupate con questo film, lo abbiamo concluso letteralmente ora. Non vedo l’ora di fare una piccola pausa e lasciare riposare il mio cervello. Quindi no, non ci sono state discussioni al riguardo.