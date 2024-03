Billie Eilish, come tutti i candidati ai Premi Oscar, è impegnata in questi giorni in un tour promozionale. La cantante è infatti nominata insieme al fratello nella categoria miglior canzone per “What Was I Made For” del film Barbie.

Racconta Eilish di uno strano sogno che ha fatto sul Batman interpretato da Christian Bale e di come questo l’abbia aiutata a rompere con un ex fidanzato.

Non so davvero molto sui supereroi. Il Cavaliere Oscuro… devo essere sincera. Un paio di anni fa ho sognato Christian Bale, ed era in un piccolo caffè al sole. Mi ha fatto capire che dovevo lasciare il mio ragazzo dell’epoca. Onestamente, mi sono svegliata e sono rinsavita.

Un altro merito da aggiungere alla saga del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

