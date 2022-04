Tra le tante personalità che in questi giorni si sono espresse circa lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la Notte degli Oscar,è senza dubbio quella più legata al prestigioso premio cinematografico, per via della sua grandissima esperienza nella conduzione di ben nove cerimonie (1990, 1993, 1997, 1998, 2000, 2004 e 2012). In molti auspicano in un suo ritorno come presentatore: le sue cerimonie sono state tra le più apprezzate, e solo Bob Hope ha condotto più Notti degli Oscar di lui (ben 19).

Comparendo nel programma Back on the Record su HBO Max, Crystal ha definito quanto successo in mondovisione dieci giorni fa “un incidente davvero inquietante, senza dubbio. È stata un’aggressione. Ne so qualcosa. Ho condotto i Grammy tre volte e mi hanno tirato di tutto!”

L’attore ha continuato: “Durante la pre-produzione degli Oscar ho lavorato assieme allo straordinario Gil Cates. È stato il produttore di sei delle nove edizioni che ho condotto. Insieme, riflettevamo sempre su tutta la cerimonia, e magari io dicevo: ‘Forse dovrei essere sul palco in quel momento, perché potrebbe succedere qualcosa. Se vince quella persona, dovrei essere nei paraggi”. Secondo l’esperienza di Crystal, la conduzione degli Oscar comporta anche una sorta di controllo: “Quando mi chiedono di condurre uno show, mi imposto sull’idea che sarò davvero io a condurlo, tenendo tutto insieme. Quindi quando vedo delle cerimonie che non hanno un conduttore vero e proprio… certo, sono più snelle e rapide, ma non c’è nessuno lì sul palco che sottolinei veramente ciò che succede, non c’è nessuno che dia realmente l’impressione al pubblico che ci sia qualcuno che tiene tutto sotto controllo”. Un esempio su tutti: durante una delle edizioni dei Grammy da lui condotte, il comico Jackie Mason fece una battuta molto provocatoria, causando una reazione simile da parte di Little Richard. Crystal venne mandato subito sul palco a sdrammatizzare, e lo fece… con una battuta molto divertente.

Vi ricordiamo che, dopo le dimissioni di Will Smith, l’Academy ha deciso di anticipare a domani la riunione in cui deciderà le conseguenze delle sue azioni.

