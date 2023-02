Billy Summers di Stephen King diventerà un film, coinvolti JJ Abrams e Leonardo Di Caprio

La Warner Bros. si è assicurata i diritti del bestseller di Stephen King intitolato Billy Summers. Il romanzo poliziesco è uscito nel 2021, ed è edito in Italia da Sperling & Kupfer.

A occuparsi dello sviluppo del film saranno la Bad Robot di J.J. Abrams e la Appian Way di Leonardo di Caprio, e non è da escludere che i due siano coinvolti come regista e protagonista. La sceneggiatura è affidata a Edward Zwick e Marshall Herskovitz.

Il progetto, secondo quanto spiega Deadline, era stato concepito inizialmente come una miniserie in dieci episodi ed era stato proposto a canali via cavo e streamer, ma successivamente è stato ripensato come film per il cinema.

La Bad Robot ha già adattato, da romanzi di King, La storia di Lisey, Castle Rock e 11.22.63.

Questa la sinossi del libro: