Black Adam: Aldis Hodge dal dietro le quinte della post-produzione

Prossimamente vedremo Aldis Hodge (L’uomo invisibile) nei panni di c’è Carter Hall/Hawkman nel cinecomic DC Black Adam.

E in virtù di ciò l’attore ha diffuso sul suo profilo Instagram un breve video e uno scatto in cui lo vediamo all’opera dalla sala di registrazione della post-produzione del film per “gli ultimi ritocchi”.

A seguire trovate la sinossi ufficiale di Black Adam:

Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Black Adam sarà nei cinema nel mese di ottobre.

