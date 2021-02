LEGGIA NCHE – Black Adam: Noah Centineo ha iniziato a prepararsi per il ruolo

Non manca moltissimo all’inizio delle riprese di, atteso cinecomic DC che avrà per protagonista

Lo stesso Johnson, come di consueto, ci tiene ad aggiornare i suoi fan sullo stato di lavorazione del progetto e anche del suo stato fisico in vista della produzione. Per questo nelle scorse ore ha diffuso in rete un video in cui parla del suo allenamento allegando anche la scheda con gli esercizi compresi nella sua scheda di preparazione.

Le riprese inizieranno ad aprile, l’uscita era prevista per il 22 dicembre del 2021, ma immaginiamo che slitterà al 2022.

Black Adam è considerato la grande nemesi di Shazam!, fin dagli anni ’40 in cui il si chiamava ancora Captain Marvel. Era un principe egiziano semi-immortale che veniva corrotto dai poteri magici che gli erano stati donati da un mago. Ma nelle attuali iterazioni fumettistiche il personaggio è considerato un antieroe.

Beau Flynn della FlynnPictureCo produrrà il progetto insieme a Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia tramite la Seven Bucks Productions. Alla regia vi sarà Jaume Collet-Serra, che ha già lavorato con Johnson in Jungle Cruise.

