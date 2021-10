Al DC FanDome abbiamo avuto modo di vedere il primo teaser di, atteso cinecomic DC con protagonista Dwayne Johnson.

E proprio di recente anche il regista Kevin Smith durante il suo podcast Fatman Beyond (tramite Comicbook.com) ha brevemente parlato del progetto, di come non fosse inizialmente così interessato al lungometraggio ma di come stia cambiando idea grazie all’entusiasmo provato dallo stesso Dwayne Johnson per il personaggio: “Dio sa che Dwayne ha aspettato anni per poterlo fare. La gerarchia dell’universo DC stta per cambiare. È davvero profondamente coinvolto. Mi farà diventare come Black Adam. Un personaggio di cui non mi è mai importato così tanto. Il suo entusiasmo è contagioso”, ha dichiarato il regista.

Black Adam uscirà 29 luglio 2022.

Il personaggio è considerato la grande nemesi di Shazam!, fin dagli anni ’40 in cui il si chiamava ancora Captain Marvel. Era un principe egiziano semi-immortale che veniva corrotto dai poteri magici che gli erano stati donati da un mago. Ma nelle attuali iterazioni fumettistiche il personaggio è considerato un antieroe.

Beau Flynn della FlynnPictureCo produrrà il progetto insieme a Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia tramite la Seven Bucks Productions. Alla regia vi sarà Jaume Collet-Serra, che ha già lavorato con Johnson in Jungle Cruise.

Il cinecomic, ricordiamo, verrà diretto da Jaume Collet-Serra e interpretato da Dwayne Johnson (Black Adam), Pierce Brosnan (Dottor Fate), Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindel (Cyclone) e Aldis Hodge (Hawkman).

