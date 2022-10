Black Adam: cosa dicono le previsioni degli incassi, record in arrivo per The Rock?

Manca sempre meno all’uscita di Black Adam, atteso cinecomic DC con Dwayne Johnson in uscita nelle nostre sale il 20 ottobre, e così è giunto il momento di analizzare cosa indicano le previsioni degli incassi per il nuovo film con The Rock.

Stando a Deadline, gli analisti prevedono un fine settimana di apertura di 65-70 milioni di dollari: il film sarà il primo grande blockbuster dopo Bullet Train, che da poco ha superato i 100 milioni di dollari negli Stati Uniti e i 235 nel resto del mondo.

Se il film dovesse superare i 68,1 milioni di dollari al suo primo fine settimana, diventerebbe il miglior debutto in assoluto per un film con protagonista Dwayne Johnson al di là dei film “di squadra” di Fast & Furious.

THR riporta previsioni simili, ma al rialzo, parlando di cifre comprese tra i 70 e i 75 milioni di dollari, sottolineando che i sondaggi indicano delle somiglianze con Venom, che a ottobre 2018 debuttò con 80 milioni di dollari. Il miglior debutto di ottobre resta, però, quello di Joker nel 2019 con 96,2 milioni.

Black Adam, in arrivo nelle sale italiane il 20 ottobre 2022, sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.