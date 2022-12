Black Panther 2: Angela Bassett parla della reazione dei suoi amici alla morte di Ramonda

In una recente intervista con THR, Angela Bassett è tornata a parlare della morte della regina Ramonda in Black Panther 2, che come sappiamo non è stata ben accolta dall’attrice.

La star ha infatti ammesso di aver avuto parecchia difficoltà a fare i conti con la dipartita del personaggio, e ha poi condiviso le reazioni delle persone a lei vicine:

Adoro che gli amici e il pubblico siano rimasti così colpiti dalla sua morte. Ho sentito tanti: “Sono triste, che rabbia“, e io ho pensato: “Ecco come mi sono sentita esattamente“. Un amico mi ha mandato un messaggio dicendo: “Il cinema è praticamente in lacrime“. Ho risposto: “Vorrei tanto essere lì, sarebbe davvero unico assistere a reazioni simili“. Ho ricevuto così tanti messaggi: “Perché non mi hai avvertito? Non ci credo“. Un’altra amica, compagna di stanza al college mi ha scritto: “Continuavo a ripetere che avevano l’erba a forma di cuore, che Shuri avrebbe inventato qualcosa, che Ramonda sarebbe tornata. Ho sperato fino alla fine che per un miracolo tornasse“. Nessuno voleva credere che fosse finita.

Ha poi riflettuto sull’esperienza in generale:

Sono tutti stati così aperti, sono stati il cast e la troupe migliore in assoluto, guidati dal fenomenale Ryan Coogler impegnato a raccontare la storia di queste donne forti, vulnerabili e cariche di passione, sostenuto dalle donne e artiste geniali Ruth [Carter, la costumista], Hannah [Beachler, la scenografa] e Autumn [Durald Arkapaw], direttrice della fotografia. Donne al comando, oddio, abbiamo smosso le montagne. Ecco cosa volevamo fare: smuovere montagne e cuori. Credo che ci siamo riusciti.

Black Panther: Wakanda Forever, il nuovo film Marvel Studios diretto da Ryan Coogler e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, è uscito il 9 novembre nelle sale italiane distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!