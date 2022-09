Black Panther 2, arrivano le scuse di Mike Deodato Jr. dopo aver preso di mira l’aspetto di Namor

Ieri riportavamo che l’artista Mike Deodato Jr aveva criticato il fisico di Tenoch Huerta, l’attore scelto per interpretare Namor nel nuovo film di Black Panther, accusandolo di avere un corpo peggiore del suo e scattandosi una foto per mostrare un confronto.

Dopo diverse critiche e polemiche, l’artista ha deciso di scusarsi con l’attore e di chiarire la sua posizione:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159922088645734&set=a.10151151328745734

Di recente ho fatto una battuta sull’aspetto di un personaggio dei fumetti sullo schermo che è sfuggito di mano a causa degli hater su internet, perciò voglio chiarire: 1 – Stavo deridendo il personaggio dei fumetti, non l’attore. Poteva esserci un robot o un pupazzo al posto suo, mi riferivo a un personaggio di un film, non a una persona vera. 2 – Non avevo idea né di chi fosse l’attore né di quali fossero le sue origini. Non cambierebbe nulla neanche se fosse brasiliano come lo sono io. Perciò le accuse di razzismo sono stupide. Non era mia intenzione ferire i sentimenti di qualcuno, specialmente quelli dell’attore in questione, che sono certo farà un lavoro grandioso con il personaggio. Si torna a disegnare (vestito, stavolta).

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

