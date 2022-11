Black Panther 2 e Black Adam: l’uscita nei cinema cinesi è altamente improbabile

Arrivano altri segnali relativi al fatto che la “storia d’amore” fra Hollywood e i cinema cinesi sia ormai quasi del tutto considerata perché due delle pellicole supereroistiche più attese dell’anno, Black Panther 2 (LEGGI LA RECENSIONE) e Black Adam (LEGGI LA RECENSIONE), molto probabilmente non riceveranno il lascia passare per essere distribuite nelle sale del secondo mercato cinematografico mondiale.

Lo scoop è stato dato, in esclusiva, dall’Hollywood Reporter. Le autorità censorie di Pechino spiegano o annunciano raramente le loro decisioni in merito al bloccare la release di un film straniero e, secondo le fonti interpellate dal magazine, è praticamente sicuro che Black Panther 2 e Black Adam non potranno essere portati nelle sale della nazione.

Per Black Panther 2 si tratta di una news che non stupisce. Nonostante, in passato, la piazza cinese sia stata decisamente favorevole per i Marvel Studios, le ultime pellicole prodotte sono state tutte bandite dal paese. Eternals per colpa della regista Chloé Zhao che è diventata una “persona non gradita” alle autorità cinesi in seguito a delle proteste scaturite dopo il riaffiorare online di questioni collegate alla sua nazionalità (ECCO I DETTAGLI). Stessa cosa avvenuta a Shang-Chi per via di alcune critiche fatte in passato dal protagonista Simu Liu al regime comunista cinese (ECCO I DETTAGLI). Per Spider-Man: No Way Home la censura cinese era addirittura arrivata a richiedere la rimozione delle scene con la Statua della Libertà.

Per Black Panther 2 si suppone che la motivazione sia la stessa che ha impedito a Thor: Love and Thunder di circolare nei cinema della nazione asiatica: la presenza di personaggi omosessuali nella pellicola.

Le speculazioni sul divieto a Black Adam avrebbero a che fare con una vecchia foto diffusa due anni fa da Pierce Brosnan in cui l’attore compariva insieme al Dalai Lama, un “pericoloso separatista” secondo le autorità cinesi.

