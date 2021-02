In una recente intervista ha parlato del suo possibile ritorno in, ammettendo di non essere a conoscenza del suo eventuale coinvolgimento.

“Non ne ho idea” ha risposto l’attore. “Se parlo con Ryan [Coogler, il regista] non voglio dirgli: “Ehi, mettimi nel film”. Sta vivendo la sua vita e sta lavorando sodo“.

Ha poi aggiunto:

Farò qualunque cosa di cui la storia avrà bisogno. Il primo film è stato così importante per noi, perciò non voglio sentirmi costretto a pensare: “Devo assolutamente esserci”. È un film fatto per noi, e io ne sono un fan. Sono quel tipo di persona che se viene estromessa da un film perché è meglio così, si ritrova a pensare: “Ehi, io me lo guardo comunque”, perché voglio vederlo davvero. Se c’è un posto per me nel film e posso fare la mia parte, allora così sia.

In occasione dell’Investor Day della Disney, lo scorso dicembre, i Marvel Studios hanno annunciato anche alcune novità su Black Panther 2 come il fatto che la pellicola non uscirà a maggio 2022 come inizialmente previsto, ma l’8 luglio 2022.

In tale occasione è stato inoltre confermato che il film inoltre non continuerà a raccontare la storia di T’Challa, ma anzi la produzione “onorerà l’eredità di Chadwick Boseman” scegliendo di non affidare il ruolo ad un altro attore. Kevin Feige ha spiegato, infatti, che il sequel “continuerà a esplorare il mondo incredibile di Wakanda e tutti i personaggi diversificati e ricchi presentati nel primo film“.