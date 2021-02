In una recente intervista con The Ringer ha parlato die della scomparsa di, l’interprete di T’Challa.

L’attore non si è sbilanciato molto sul sequel, ma ha parlato della necessità di onorare l’attore per tutto ciò che ha dato al mondo:

Per me la cosa importante non è l’eredità di Black Panther, ma quella di Chadwick Boseman, perché parliamo di un essere umano e di uno spirito vero. Come si fa a onorarlo? Black Panther farà quello che Black Panther deve fare, ma Chadwick è un uomo che è vissuto per noi. Lo ha fatto per noi, per i nostri nipoti, per i nostri figli. È il nostro compito onorare quell’uomo allo stesso di modo di come ha onorato noi.

In occasione dell’Investor Day della Disney, lo scorso dicembre, i Marvel Studios hanno annunciato anche alcune novità su Black Panther 2 come il fatto che la pellicola non uscirà a maggio 2022 come inizialmente previsto, ma l’8 luglio 2022.

In tale occasione è stato inoltre confermato che il film inoltre non continuerà a raccontare la storia di T’Challa, ma anzi la produzione “onorerà l’eredità di Chadwick Boseman” scegliendo di non affidare il ruolo ad un altro attore. Kevin Feige ha spiegato, infatti, che il sequel “continuerà a esplorare il mondo incredibile di Wakanda e tutti i personaggi diversificati e ricchi presentati nel primo film“.