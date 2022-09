Black Panther 2: una nuova foto di Namor, Tenoch Huerta rivela un dettaglio del personaggio

L’uscita di Black Panther: Wakanda Forever si avvicina, e come abbiamo visto Empire Magazine ha dedicato la copertina del nuovo numero (“l’emozionante storia di un film impossibile”) al blockbuster dei Marvel Studios.

All’interno del giornale è presente un nuovo sguardo a Namor, interpretato da Tenoch Huerta, che nel film andrà in superficie a causa della decisione di T’Challa in Black Panther di svelare al mondo la verità sul Wakanda. “Quella decisione ha messo Talocan in pericolo” ha spiegato l’attore. “Perciò Talocan deve agire per difendersi“.

Un dettaglio preso dai fumetti? Namor sarà effettivamente un mutante anche nel film.

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever vede nel cast anche Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.