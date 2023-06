Durante la partecipazione a First We Feast’s Hot Ones, Julia Louis-Dreyfus ha parlato della sua esperienza sul set di Black Panther: Wakanda Forever, ammettendo di essere rimasta molto colpita dall’impiego di effetti visivi.

“Questa cosa mi ha lasciata di stucco e il motivo è che in Wakanda Forever, la scena in cui compaio è ambientata su un ponte di Boston, e quello è il ponte” ha detto facendo riferimento a una foto dal dietro le quinte. “Potete vedere quanto green screen ci sia ovunque, è tutta CGI. Ho visto la scena ho pensato: ‘Oddio, è incredibile’. Voglio dire, eravamo su un pavimento nel bel mezzo di Atlanta“.

Ecco l’intervento dell’attrice:

